Число опасных явлений в России в 2024 году побило рекорд

Вильфанд: в России за год произошло 1212 опасных явлений, это рекорд

В 2024 году в России произошло 1212 опасных метеорологических явлений — это максимальное количество за всю историю наблюдений. Синоптики предсказали 96% из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Столбик в 2024 году самый высокий — максимальное количество опасных метеорологических явлений», — процитировало его РИА «Новости».

В 2024 году на территории России произошло 1212 опасных природных явлений. Из них метеорологи не смогли предсказать лишь 47.

«Это очень важно, это, пожалуй, главная характеристика деятельности Гидрометслужбы России, это один из лучших показателей в мире», — добавил он.

Ранее Вильфанд назвал «необычным» резкое декабрьское потепление в Москве. Он объяснил, что воздушные массы у поверхности земли движутся медленнее, чем в верхних слоях атмосферы.

Из-за этого снег, который образуется высоко в небе, тает на своем пути к земле и выпадает в виде дождя. Достигнув земли, он снова замерзает из-за нулевой или отрицательной температуры, образуя ледяную корку.