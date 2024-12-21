Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал «необычным» резкое декабрьское потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «необычным» резкое потепление, которое произошло в столице в пятницу. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

«Необычность ситуации заключается в том, что воздушные массы у поверхности земли перемещаются более медленно, чем в свободной атмосфере. Ситуация такова: на высоте трех километров температура заметно отрицательная, на высоте 1,5 она положительная, а у поверхности земли она около ноля или даже отрицательная», — объяснил он.

Из-за этого снег, который образуется высоко, тает в процессе падения и доходит до земли в виде дождя. Затем он снова замерзает из-за нулевой или отрицательной температуры и образует корку льда.

Вильфанд предупредил, что в воскресенье будет сильнейший гололед, так как температура понизится. Он посоветовал москвичам быть внимательными и смотреть под ноги.