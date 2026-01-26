Число банкротов в России выросло до 2,2 миллиона человек

Более полумиллиона должников объявили банкротами в 2025 году. Сейчас их общее число превысило 2,2 миллиона человек, сообщил РБК .

Количество банкротов в 2025 году выросло почти на треть по сравнению с 2024-м. При этом число случаев, когда применение процедуры признания финансовой несостоятельности приводило к пересмотру долгов, уменьшилось. За год таких дел стало на 10 тысяч меньше. Кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочку платежей и отсрочку уплаты долга.

«Темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, следует из статистики. Это меньше, чем в первые пять лет работы процедуры, когда прирост завершенных банкротных дел достигал 50–70% ежегодно», — указали в материале.

Инициаторами банкротства в судебном порядке были и остались сами должники — доля самостоятельно начатых процедур за год немного выросла и достигла 97,3%.

Ранее специалист по банкротству Потапова объяснила интерес россиян к этой процедуре. По ее словам, он связан со сложным экономическим положением в стране.