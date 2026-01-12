Специалист по банкротству Потапова связала интерес россиян к процедуре со сложным экономическим положением

Интерес граждан к процедуре банкротства растет из-за сложного экономического положения и увеличения долговой нагрузки. Специалист по банкротству Наталия Потапова пояснила RuNews24.ru , что многие россияне взяли кредиты и займы при стабильном доходе, но обслуживание задолженностей осложняется ростом инфляции и изменением жизненного уклада.

Проценты, штрафы и пени стремительно увеличивают задолженность, формируя эффект «снежного кома», который ведет к росту числа несостоятельных заемщиков.

Факты и цифры подтверждают тенденцию роста количества банкротов. По состоянию на январь 2026 года, в реестре Федеральной налоговой службы зарегистрировано почти 2,3 миллиона должников. Вместе с тем, возможные изменения в законе о банкротстве грозят повышением расходов на данную процедуру, что сделает ее менее доступной для большинства граждан.

Процедура банкротства приносит как положительные, так и отрицательные последствия. Положительными аспектами являются освобождение от долгов и возможность перезагрузки финансов. Однако существуют ограничения, такие как невозможность регистрации индивидуального предпринимателя в ближайшие пять лет, запреты на управление организациями и доступ к кредитам без уведомления кредитора о факте банкротства.

Эксперты рекомендуют гражданам тщательно взвесить все плюсы и минусы процедуры банкротства и обратиться за консультацией к специалистам, прежде чем принимать решение.