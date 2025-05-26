Число банковских карт на человека хотят ограничить в России

В России планируют ввести лимит на количество карт, оформляемых на одного человека. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — сказал он.

На данный момент инициатива еще не принята. Ее планируют рассмотреть в нижней палате в июне. Аксаков рассчитывает, что много времени на это не потребуется, поэтому изменения могут вступить в силу уже осенью.

Авторами нововведения выступили представители Банка России. По словам авторов меры, это станет одним из способов борьбы с мошенниками, которые для реализации преступных схем убеждают жертв открыть несколько банковских счетов.

Ранее в Евросоюзе допустили отключение от SWIFT более 20 банков в рамках нового пакета антироссийских санкций.