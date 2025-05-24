В ЕС решили отключить от SWIFT 20 банков в рамках антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС задумался об отключении 20 банков от SWIFT в рамках санкций против

В ЕС в рамках новых антироссийских санкций допустили отключение от SWIFT более 20 банков. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Источники издания подчеркнули, что в Брюсселе также изучают возможность снижения потолка цен на российскую нефть и хотят ввести ограничения против проекта «Северный поток».

Сейчас, добавили собеседники агентства, в ЕК проводят консультации с руководством стран — членов Евросоюза. На них в том числе прорабатывают сроки введения новых санкций.

Первое консультативное заседание, на котором подняли тему рестрикций против газопровода «Северный поток — 2», прошло накануне. Новыми санкциями в ЕС надеются усилить давление на российский газовый сектор.