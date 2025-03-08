Число альпинисток в России выросло в два раза за последние годы

Red Fox и «7 Вершин»: за 2 года удвоилось число россиянок-альпинисток

Организованных альпинисток в России становится все больше — за два года их число удвоилось. Чаще всего спортсменки едут покорять Эльбрус, Килиманджаро и базовый лагерь Эвереста. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аутдор-бренд одежды и экипировки Red Fox и клуб альпинистов «7 Вершин» провели совместное исследование и выяснили, что женщины чаще стали участвовать в экспедициях. Согласно документу, альпинистки сравнялись с мужчинами по численности в горных походах.

«За два года число женщин-альпинисток выросло на 86%, тогда как мужчин — на 30%», — отметили исследователи.

Наибольшей популярностью у женщин пользуются маршруты, на которых царит атмосфера общности. Часто альпинистки отправляются в экспедиции вместе с семьей.

«Такой формат семейного приключения становится альтернативой привычному отпуску на море», — добавил основатель клуба «7 Вершин» Александр Абрамов.

Ранее в Минэнерго подтвердили, что женщин чаще стали вовлекать в работу ТЭК. Россиянки осваивают профессии сварщиков, операторов буровых установок и водителей карьерного самосвала.