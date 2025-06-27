Чиновников предложили наказывать за коверканье русского языка

Министр культуры Ольга Любимова во время выступления на «правительственном часе» в Госдуме назвала отечественный кинематограф важным драйвером популяризации русского языка в СНГ.

«Неужели нельзя обойтись без „драйвера“, даже если выступление посвящено популяризации русского языка. Или без „дашборда губернатора“, когда речь идет об оценке эффективности глав регионов», — возмутился Миронов.

Он напомнил, что за использование иностранных слов в сочинении на ЕГЭ будут снижать баллы.

«По-моему, спрашивать надо не с подростков, а со взрослых дядей и тетей, тем более облеченных властью. Они тоже своего рода законодатели языка: их тиражируют СМИ, за ними повторяют чиновники по всей стране», — подчеркнул парламентарий.

Недавно ГД приняла, а президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Это назревшая мера, но для сбережения языка недостаточно смены вывесок, заявил Миронов. Он призвал представителей власти внимательно относиться к своей речи и текстам документов, а не бездумно щеголять новомодными словечками.