Чиновники в Тюмени назвали причину удаления фото с ребенком в майке «Ислам»

В Тюмени чиновники удалили фото с мальчиком в майке «Ислам» по просьбе матери

В администрация Тюмени объяснили, почему неожиданно удалили опубликованное фото с ребенком, одетым в майку с надписью «Ислам». Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека, главред издания «Регнум» Марина Ахмедова.

Тюменская администрация участвовала в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Чиновники вручили бесплатные канцелярские наборы одной из многодетных семей, а потом отчитались, опубликовав в соцсетях пост с фотографией. На снимке мать была в хиджабе, дочери тоже, а один из сыновей был в майке с надписью «Ислам».

Местные жители негативно отреагировали, обвиняя чиновников, что они помогают иностранным гражданам, а не своим. Вскоре фото почему-то удалили.

По словам Ахмедовой, сотрудники уточнили у пресс-секретаря мэрии Гульнары Сидоркиной, по какой причине они это сделали. Собеседница ответила, что эта семья попала в одну из категорий, которым оказывается помощь. Кроме того, они граждане России.

Чиновница добавила, что пост о помощи этой семье удалили по просьбе матери, уточнил Telegram-канал «Регнум».

Ранее в Дмитрове вручили школьные принадлежности одной из многодетных семей.