Многодетной семье в Дмитрове вручили школьные принадлежности ко Дню знаний

Первоклассник из многодетной семьи Кирилл Широков получил подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева . Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов передал мальчику рюкзак с необходимыми школьными принадлежностями.

В ранец положили тетради, пенал, линейки, наборы ручек, карандашей, краски, альбомы, конструктор и еще многое из того, что обязательно понадобится в процессе учебы. Михаил Шувалов пожелал Кириллу хорошо учиться, а мальчик пообещал продолжить заниматься борьбой, а в будущем исполнить мечту — стать военным врачом-стоматологом.

«Я долго не знал, кем хочу быть, и только в одиннадцатом классе начал присматриваться, искать свое. И решил стать юристом, как мой дядя», — поделился воспоминаниями Михаил Николаевич.

Михаил Шувалов рассказал, что после работы в госструктурах и преподавательской деятельности в вузе выбрал работу в муниципалитете.

Семья Широковых любит гулять в сосновом бору на ДЗФС. Глава рассказал, что вскоре начнется благоустройство. Будут учтены идеи, которые предложили сами жители.

Отметим, Михаил Шувалов и депутат Московской областной Думы вручили школьные принадлежности семьям участников СВО и детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Собери ребенка в школу».

«Акция „Собери ребенка в школу“ — важная инициатива „Единой России“ и „Молодой гвардии“. Она призвана поддержать семьи, которые нуждаются в помощи. Мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и детям наших героев, участвующих в СВО. Спасибо неравнодушным жителям округа и представителям бизнеса, которые принимают участие в этом добром деле», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.