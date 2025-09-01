Многодетной семье в Дмитрове вручили школьные принадлежности ко Дню знаний
Первоклассник из многодетной семьи Кирилл Широков получил подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов передал мальчику рюкзак с необходимыми школьными принадлежностями.
В ранец положили тетради, пенал, линейки, наборы ручек, карандашей, краски, альбомы, конструктор и еще многое из того, что обязательно понадобится в процессе учебы. Михаил Шувалов пожелал Кириллу хорошо учиться, а мальчик пообещал продолжить заниматься борьбой, а в будущем исполнить мечту — стать военным врачом-стоматологом.
«Я долго не знал, кем хочу быть, и только в одиннадцатом классе начал присматриваться, искать свое. И решил стать юристом, как мой дядя», — поделился воспоминаниями Михаил Николаевич.
Михаил Шувалов рассказал, что после работы в госструктурах и преподавательской деятельности в вузе выбрал работу в муниципалитете.
Семья Широковых любит гулять в сосновом бору на ДЗФС. Глава рассказал, что вскоре начнется благоустройство. Будут учтены идеи, которые предложили сами жители.
Отметим, Михаил Шувалов и депутат Московской областной Думы вручили школьные принадлежности семьям участников СВО и детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Собери ребенка в школу».
«Акция „Собери ребенка в школу“ — важная инициатива „Единой России“ и „Молодой гвардии“. Она призвана поддержать семьи, которые нуждаются в помощи. Мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и детям наших героев, участвующих в СВО. Спасибо неравнодушным жителям округа и представителям бизнеса, которые принимают участие в этом добром деле», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.