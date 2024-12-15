Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

Олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации на ИВЛ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в Telegram‑канале сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Представитель федерации Константин Собянин ранее заявил РИА «Новости», что прославленная спортсменка находится в реанимации после перенесенного инсульта.

«Первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, Раиса Сметанина находится в реанимации без сознания и подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Давайте помолимся за ее здоровье, выздоровление и жизнь!» — написал Семенюк.

Глава региональной федерации добавил, что для всего лыжного спорта Сметанина является легендарной фигурой.

Сметаниной 72 года, она выигрывала золото Олимпийских игр в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Лыжница стала первой в истории спортсменкой, выигравшей на зимних Играх 10 медалей.