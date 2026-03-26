Четыре женщины на Кубани разняли лебединую драку и спасли молодую птицу

В Новороссийске четыре женщины спасли молодого лебедя, которого забивал до смерти агрессивный сородич. Об этом рассказала 360.ru одна из героинь истории, представившаяся Ириной.

По ее словам, все началось еще зимой на Суджукской лагуне. Несколько лет назад там поселилась пара лебедей-шипунов. Они дважды выводили потомство, а в прошлом году яйца замерзли во время морозов.

Ирина предположила, что самец тяжело это перенес и всю зиму гонял по лагуне других птиц. Один молодой лебедь не улетел весной после зимовки, и агрессор не давал ему есть. Птица тощала и слабела.

«Я специально ходила каждый день к лагуне, чтобы посмотреть, как там дела. А вчера иду и вижу, что старый лебедь загнал молодого на берег, где магазины, и лупит сверху по шее. Прижал его к камням и убивает», — пояснила собеседница 360.ru.