Четыре женщины на Кубани разняли лебединую драку и спасли молодую птицу
В Новороссийске четыре женщины спасли молодого лебедя, которого забивал до смерти агрессивный сородич. Об этом рассказала 360.ru одна из героинь истории, представившаяся Ириной.
По ее словам, все началось еще зимой на Суджукской лагуне. Несколько лет назад там поселилась пара лебедей-шипунов. Они дважды выводили потомство, а в прошлом году яйца замерзли во время морозов.
Ирина предположила, что самец тяжело это перенес и всю зиму гонял по лагуне других птиц. Один молодой лебедь не улетел весной после зимовки, и агрессор не давал ему есть. Птица тощала и слабела.
«Я специально ходила каждый день к лагуне, чтобы посмотреть, как там дела. А вчера иду и вижу, что старый лебедь загнал молодого на берег, где магазины, и лупит сверху по шее. Прижал его к камням и убивает», — пояснила собеседница 360.ru.
Тогда Ирина привязала свою собаку и кинулась отгонять агрессора. Она кидала гальку, чтобы отпугнуть взрослого лебедя.
«Я уже по колено в воде, сражалась снова и снова. И не было помощи. Несколько мужчин на пляже стояли и снимали, но не помогали. Кричала им: „Поймайте малыша, я не справлюсь!“ Еще и собака моя перегрызла поводок и носилась вокруг озерца, тоже пыталась его поймать», — поделилась Ирина.
На помощь пришли еще три женщины. Виктория прижала пострадавшего лебедя к земле, Елена помогла перенести птицу в машину, а четвертая участница связалась с волонтерами.
Лебедя обернули платком, чтобы не повредить шею, и отвезли в приют. Там его приняла девушка Тамара, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой.
Страдальца назвали Счастье. Сейчас он находится в вольере, активно себя ведет и хорошо питается. Скоро его выпустят на озеро Абрау-Дюрсо.
