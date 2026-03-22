Ветеринары Геленджика выходили необычного пациента

В Геленджике ветеринары спасли ослабевшего лебедя, которого нашли на замерзшем водоеме. Об этом сообщил телеграм-канал городского ветуправления.

Птицу принес местный житель. Мужчина приметил ее на замерзшем озере. Лебедь не боялся людей, он замерзал и умирал от голода.

Зима 2026 года выдалась в обычно теплом Геленджике суровой. Из-за этого диким птицам весь сезон было трудно добывать пищу. Этому лебедю прокормиться не удалось.

Однако прохожий сумел вовремя доставить пострадавшую птицу в клинику. Ветеринары обнаружили, что птица сильно истощена. У лебедя оказалась анемия и огромное количество паразитов.

Спасать дикую птицу пришлось максимально оперативно.

Лебедя обработали специальными препаратами от вредителей, восстановили ему водно-солевой баланс и назначили курс витаминов для поддержки иммунитета.

Птица провела в тепле несколько недель, получила правильный корм и необходимый уход. Как только лебедь окреп и набрался сил, а лед на водоемах начал таять, врачи выпустили его обратно в дикую природу.

