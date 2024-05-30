Четыре миллиона семей с двумя и более детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Фактическая ставка НДФЛ для родителей составит 6%. Программа охватит около 10 миллионов детей.
«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка <…> вводится „семейная налоговая выплата“, — отметили в ведомстве.
Эту меру поддержки защитили от списаний за долги и задолженностей по алиментам.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.
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Четыре миллиона семей с детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой
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