Четыре миллиона семей с детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой

Минтруд: в России введут семейную налоговую выплату

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Четыре миллиона семей с двумя и более детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Фактическая ставка НДФЛ для родителей составит 6%. Программа охватит около 10 миллионов детей.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка <…>  вводится „семейная налоговая выплата“, — отметили в ведомстве.

Эту меру поддержки защитили от списаний за долги и задолженностей по алиментам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

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