Опрос показал, что четверть россиян подрабатывали в новогодние праздники

Аналитики из сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и установили, что 23% опрошенных россиян нашли подработку на время новогодних праздников. Эти данные предоставлены RT .

Согласно результатам, большинство подрабатывающих выбрали позиции разнорабочих — таких набралось 16%. Консультантами или продавцами стали 14% участников опроса, а 9% занимались сборкой товаров и заказов. Водителями подрабатывали 7% респондентов.

По 3% опрошенных предоставляли услуги инструкторов и курьеров, а аниматорами и промоутерами стали по 2%. Среди других профессий, которые выбрали респонденты, были педагог, охранник, программист и другие — их отметили 56% участников.

Что касается заработка, то 44% подрабатывающих получили менее 10 тысяч рублей. У 22% доход составил от 10 до 25 тысяч рублей, у 20% — от 25 до 50 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч рублей заработали 6% опрошенных, а более 75 тысяч рублей — 7%.