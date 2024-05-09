Эксклюзив 09 мая 2024, 09:02 «Честно — не волнуюсь». Военнослужащий — о подготовке к параду Победы Военнослужащий заявил, что перед парадом Победы не волнуется

Читать 360 в

Российский военнослужащий признался, что не волнуется перед предстоящим парадом Победы на Красной площади в Москве благодаря упорным тренировкам. Об этом он сообщил 360.ru.

«Честно — не волнуюсь. Все состоится в штатном режиме, куча тренировок прошла», — сказал военнослужащий.

Реклама

Мужчина отметил, что является потомственным военным.

«У меня родственники военные, целая династия. В Великую Отечественную войну воевал прадед, был артиллеристом. Участвовал в операции, вывел из строя несколько танков противника и помог удержать линию обороны», — добавил он.

В четверг на Красной площади пройдет парад в честь 79-й годовщины победы в ВОВ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в нем примут участие порядка девяти тысяч человек и около 70 единиц техники. Завершится представление пролетом авиационных групп «Стрижи» и «Русские витязи».