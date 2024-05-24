Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочей пятницы для россиянок

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда страны с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. В беседе с 360.ru политик пояснил, что россиянкам нужно больше времени на полноценный и качественный отдых.

«Проанализировав продолжительность рабочей недели, был удивлен тому, что рабочая неделя женщин в 2023 году выросла на 27 минут, по сравнению с предыдущим годом, а рабочая неделя мужчин — лишь на четыре минуты», — отметил Чернышов.

По его оценке, разница существенна при том, что женщины выделяют дополнительное время на домашнее хозяйство. На это, подчеркнул вице-спикер ГД, уходит около шести часов в неделю. Также он указал, что более половины (63%) женщин тратят выходные на работу по дому.