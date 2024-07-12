Чернышенко поручил создать линию психологической помощи детям и их родителям

Вице-премьер Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил создать службу экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Политик поддержал инициативу на заседании координационного совета при кабмине по проведению в России Десятилетия детства.

«Он поручил проработать вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — „124“», — отметили в пресс-службе.

Чернышенко указал на важность качественных изменений в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита и безопасность. Это должны прочувствовать все семьи в России, подчеркнул вице-премьер.

Кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявила, что основная часть проблем в российских семьях связана с материальным фактором. Не менее остро стоит жилищный вопрос. На этом фоне пары откладывают свадьбу и рождение ребенка.