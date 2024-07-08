Психолог Авдеева: основная часть проблем российской семьи связана с материальным фактором

Кандидат психологических наук Наталья Авдеева рассказала об основных трудностях, присутствующих в российских семьях. Главная проблема связана с материальным фактором, отметила эксперт в беседе с RT.

По ее словам, также остро стоит жилищный вопрос. Усилия почти всех молодых пар устремлены на накопление денег для первоначального взноса по ипотеке. В результате партнеры откладывают свадьбу и рождение первого ребенка, пояснила специалист.

Если государство хочет улучшить демографическую ситуацию в РФ, то стоит оказывать более серьезную помощь с приобретением квартир, добавила Авдеева.

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