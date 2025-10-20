Сегодня 12:40 Черные заводчики из Пушкино продали смертельно больных кокер-спаниелей 0 0 0 Эксклюзив

Черные заводчики из Пушкино в Санкт-Петербурге продают больных кокер-спаниелей — щенки умирают в первые дни жизни после покупки. Одна из потерпевших по имени Анастасия рассказала 360.ru о случившемся.

Петербурженка приобрела щенка 7 сентября. На первый взгляд, не было никаких признаков того, что с собакой что-то не так. «Он был слегка угнетен, когда мы приехали домой. Сослались на стресс от переезда. На следующий день у малыша пошел жидкий стул, но собака была активной. Я связалась с заводчиком, он уверил, что все в порядке, и сказал дать малышу энтеросгель. Так и сделала», — отметила Анастасия.

Фото: 360.ru

По ее словам, позже у щенка обнаружили глистов.

Стул был нормальным, но мы обнаружили половозрелого глиста. Сначала даже не поняла, что это червь. Связалась с заводчиком, он обозначил, что такое бывает у малышей, и посоветовал провести проглистовку. На следующий день малыш был вялым и не хотел кушать, я забила тревогу и поехала в ветклинику. Там мы сдали анализы на парвовирус, другие вирусы и лямблиоз. Анастасия пострадавшая

Через двое суток пришел положительный тест на лямблиоз и парвовирус. В тот же день хозяева начали лечить щенка. «В дальнейшем у нас началась борьба за его жизнь, мы поменяли три клиники, я созванивалась с ветврачами по всему городу, на лечение ушло более 100 тысяч. Он умер 17 сентября — остановилось сердце. Ритм восстановить не удалось. Мы связались с двумя пострадавшими. Один из них через юристов пишет досудебную претензию. Будем выходить в суд и писать жалобу в Роспотребнадзор», — заключила потерпевшая. Ранее около 10 питомцев погибли после лечения и профилактических процедур в ветеринарной клинике в Ставрополе.