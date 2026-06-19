Почти 16 тысяч гектаров земель обработали от борщевика в Подмосковье

Борьба с борщевиком продолжается в Подмосковье. Специалисты уже обработали от сорняка более 16 тысяч гектаров муниципальных земель.

В региональном Минсельхозе напомнили, что сок борщевика при контакте с солнечным светом вызывает ожоги на коже. Также он вытесняет местные виды растений и активно распространяется.

Обработку территорий проводят в два этапа. С мая по июнь, а потом — до начала осени. Всего в этом году работы охватят более 23,4 тысячи гектаров.

«В рамках кампании применяются различные методы, включая наземные способы и использование беспилотных летательных аппаратов. Их применение позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные и обширные территории, повышая точность и скорость работ», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

Жители могут сообщить о местах произрастания борщевика по телефону 8 (498) 602-29-33.

Владельцы частных земель обязаны самостоятельно обрабатывать территорию от сорняка. За невыполнение этих требований предусмотрен штраф.

Подробные рекомендации по мерам предосторожности и оказанию первой помощи при контакте с растением можно найти на портале «Мой АПК».