Чемпионат розничных профессий прошел в Москве

Чемпионат розничных профессий прошел в столице при поддержке сервиса « Авито Работа ». В пяти категориях — директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов — соревновались более 100 сотрудников ретейла со всей страны.

Целью чемпионата стало привлечь молодежь к работе в ретейле, повысив ее привлекательность. Чтобы успешно пройти испытание, нужно было показать скорость, точность, правильно собрать заказ, расставить ценники и даже решить конфликтную ситуацию.

Но состязаниями дело не ограничилось — участников ждали также мастер-классы, ярмарка вакансий, развлекательная и деловая программы. Они познакомились с новыми технологиями в отрасли, обсудили актуальные тренды, а также проблемы рынка, например кадровый голод.

Своим опытом поделилась «Авито Работа». Управляющий директор сервиса Дмитрий Пучков рассказал, как различные инновации помогают в развитии сферы.

«Мы внедрили инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют искателям создать хорошее резюме буквально за 30-40 секунд», — рассказал он.

Организаторы уверены: такие события помогут предотвратить дефицит кадров и повысить квалификацию ведущих специалистов в сфере ритейла.