Чемпионат по программированию RuCode получил статус международного

С 2025 года чемпионат по программированию RuCode получит статус международного и будет проводиться каждый год. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин .

Координировать работу турнира будет Минцифры, а оператором станет Московский физико-технический институт. В оргкомитет войдут представители различных ведомств и регионов, а также ректоры вузов.

«В прошлом году чемпионат вошел в книгу рекордов России как самое массовое очное соревнование по программированию», — рассказал глава программного комитета фестиваля, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

Онлайн-квалификация пройдет летом, второй этап состоится в очном формате на площадках региональных и иностранных вузов, а суперфинал — в октябре в университете «Сириус». Ответственность за бесплатные визы для участников возложили на Министерство иностранных дел.

Ранее студентка Воскресенского колледжа вошла в тройку лучших программистов Подмосковья.