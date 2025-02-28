Студентка из Воскресенска вошла в тройку лучших программистов Подмосковья

Студентка Воскресенского колледжа Милослава Мастерова вошла в тройку лучших программистов Подмосковья на чемпионате «Профессионалы». По итогам трехдневных соревнований она завоевала бронзу в компетенции «Веб-технологии».

Милослава Мастерова обучается в Воскресенском колледже по направлению «Информационные системы и программирование». К региональному чемпионату ее подготовил преподаватель спецдисциплин Станислав Комисаров.

Чемпионатное движение «Профессионалы» — площадка для демонстрации навыков и возможность получить признание экспертов. Конкурс играет важную роль в развитии IT-сферы в России. В условиях цифровой экономики поддержка и развитие IT-специалистов — это ключевой фактор успеха страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.