Чемпион мира Земсков провел мастер-класс по пляжному футболу для детей из новых территорий

Мастер-класс по пляжному футболу для детей из новых территорий прошел в Королеве. Занятие проводил чемпион мира Федор Земсков.

Встреча со спортсменом состоялась в пункте временного размещения «Родник». Российский футболист привез детям, которые прибыли в ПВР из разных уголков Донбасса, новый спортивный инвентарь, а также подписал каждому участнику встречи открытки с теплыми словами поддержки.

На спортивной площадке Земсков провел с ребятами занятие, в рамках которого поделился своими секретами игры и показал различных технические приемы пляжного футбола. Юные спортсмены улучшили свои навыки и получили заряд положительных эмоций от встречи с выдающимся футболистом.

Ранее неравнодушные жители Подольска собрали гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев. Необходимые вещи для беженцев привезли в Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в деревне Луковня, который с 2022 года работает как пункт временного размещения.