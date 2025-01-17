Рыбный союз назвал холодноводную рыбу самой экологически чистой

Эксперты из Рыбного союза рассказали Life , как выбрать самый экологически чистый продукт. Традиционно такой рыбой считается холодноводная, которую вылавливают в Северном и Дальневосточном бассейнах.

По словам специалистов, чем выше широты, тем меньше антропогенное влияние на экосистему, поэтому рыба оттуда считается более экологичной.

К холодноводным видам рыб и морских обитателей относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельдь, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи, северные креветки, крабы и многие другие водные биоресурсы.

Рыбный союз также подтвердил безопасность рыбы из других бассейнов, включая Западный, Волжско-Каспийский, Азово-Черноморский, а также внутренние водоемы страны. Вся рыбная продукция и морепродукты проходят строгую проверку на соответствие стандартам безопасности и нормативам российского законодательства.