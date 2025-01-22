Первого чернокожего депутата России Жана Грегуара Сагбо, который в декабре прошлого года скончался от инсульта, погребли в семейном некрополе в Африке. Об этом этом сообщил его коллега, депутат Конаковского муниципального округа Тверской области Сергей Тамарин.

Жана-Грегуара Захари Сагбо проводили в последний путь в городе Сави африканской республики Бенин. Тамарин поделился своими воспоминаниями о бывшем коллеге.

«Был человеком удивительной судьбы, избирался депутатом, трудился и для жителей Новозавидовского, для Конаковского района, который стал Родиной и для его детей. Мне посчастливилось работать с ним. Светлая память!», — написал он.

Сергей Тамарин также добавил к публикации документальный фильм, посвященный экс-парламентарию, и рассказал о некоторых подробностях его биографии.

Жан Грегуар Сагбо родился 10 мая 1959 года в африканском Бенине. В 1981 году, в момент обострения конфликта между Анголой и ЮАР, будущего депутата отправили на учёбу в Советский Союз. В Московском кооперативном институте он изучал экономику и торговое дело.

В 1985 году Жан женился на русской девушке Светлане. С ней он прожил всю свою жизнь, в паре родилось двое детей — Жан-Максим и Серж.

В конце 80-х годов Жан Грегуар оказался в тюрьме в Бенине. Но, несмотря на все трудности, ему удалось сбежать оттуда через три года.

Некоторое время он занимался бизнесом в Москве. Став обеспеченным человеком, мужчина направил внимание на общественную работу, добровольно наводил порядок у себя в подъезде и завоевывал активной позицией уважение соседей.

В 2010 году согласился пойти в политику и стал депутатом районного совета, а позже — членом Собрания депутатов Конаковского района Тверской области. Вместе с главой администрации поселка Завидово он построил там котельную и новую дорогу.