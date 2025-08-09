«Мы его неделю с небольшим назад с дачи госпитализировали. И вот все шло к тому, что мы должны были его перевести в специализированное учреждение. Но сегодня, в 11 с небольшим утра, он ушел — Иван Иванович, дорогой наш», — сказал депутат.

Ржаненков познакомился с Краско, когда уже работал председателем комитета. Актер очень активно и до последних дней выступал в театре «Родом из блокады», который возглавлял Макар Алпатов.

Депутат вспомнил о том, как ездил с Краско в разные города с творческими бригадами. Одну из историй он назвал уникальной и фантастической. Тогда Ржаненков вместе с Краско и ансамблем «Барыня» отправились на выступление в Смоленск.

«Краско всю дорогу рассказывал уникальные анекдоты, просто фантастика, и он в Смоленске, там же родина Твардовского, читал „Василия Теркина“ в гимнастерке и стихи Пушкина „Клеветникам России“. Это просто бесподобно было… Как его воспринимали, как он это все читал! Ему аплодировали стоя», — поделился депутат.

Он активно участвовал во встречах с ветеранскими организациями.

«Человек простой, открытый, профессионал. А вообще настоящий друг, хоть и разница в возрасте у нас большая», — подчеркнул Ржаненков.

Он добавил, что хотел бы поблагодарить Ивана за все. В последние годы, отметил депутат, состояние актера было тяжелым. Он передвигался практически на ощупь, но все равно продолжал выступать и заниматься творчеством.

«Вечная память ему», — сказал Ржаненков.

Накануне директор актера Вячеслав Смородинов рассказал, что 94-летнего Краско перевели из реанимации. По его словам, артисту диагностировали рак желудка. В его возрасте операция может быть опасной, человек может не перенести наркоз.