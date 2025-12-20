Человек не контролирует свой полет: почему важно пристегиваться в автомобиле

Он рассказал, что ремень удерживает пассажира от вылета через лобовое стекло и, как следствие, от дополнительных травм. Кроме того, конструкция современных ремней и кресел позволяет при правильном использовании минимизировать риск травмы даже при сильном ударе.

«Бывают такие люди, которые говорят: я лучше не пристегнусь, вылечу через лобовое, чем останусь в машине забаррикадированным. Нет, остаться в машине забаррикадированным иногда бывает лучше. Человек, который вылетает через лобовое стекло, получает дополнительную травму, на него может наехать впереди идущая или обгоняющая машина. Он не контролирует свой полет», — объяснил Королев.

Такое же мнение высказал и автоэксперт Константин Лигачев. По его словам, лучше ехать с дискомфортом, но живым и здоровым. При этом важно правильно пристегиваться: плечевая лямка должна проходить поперек груди максимально далеко от шеи. Специальные детские кресла должны соответствовать возрасту, росту и весу ребенка.