При поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не нужно пренебрегать ремнем безопасности. Об этом 360.ru сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

По его словам, использование ремней безопасности сводится к тому, что во время ДТП происходят резкие нагрузки на пассажиров. Например, водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, а задним пассажирам ремень не позволит удариться о переднее сидение и получить серьезные травмы.

«Это все рабочие варианты и в большинстве случаев спасают. Некоторым неудобно, что ремень натирает. Ехать лучше с дискомфортом, но живым и здоровым», — сказал он.

Лигачев вспомнил о личном примере, когда несколько лет назад ехал с детьми на заднем сиденье и резко затормозил из-за выехавшего на его полосу водителя. Тогда помогли ремни безопасности.

«Дети просто повисли на ремнях. Это лучше, чем вылететь за лобовое стекло и удариться в то, во что вы врезались», — заключил автоэксперт.

В ГИБДД подчеркнули, что эффективность ремней безопасности доказали десятилетия их существования. Согласно исследованиям, использование этого средства пассивной безопасности почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.