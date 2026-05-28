«Человек может погибнуть». Физик раскрыл правду о шаровых молниях и смартфонах

Мобильный телефон при встрече с шаровой молнией превращается в смертельную ловушку. Об этом 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

«Шаровая молния воспринимает мобильный телефон как антенну и идет на этот мобильный телефон. Потом она разряжается на этот мобильный телефон, и человек может погибнуть», — предупредил физик.

Он добавил, что несколько человек уже погибли именно таким образом. Вытянутая рука со смартфоном притягивает огненный шар, который видит в гаджете возможность разрядиться.

Бычков напомнил историю профессора Георга Рихмана из Санкт-Петербурга. В 1753 году ученый приблизился к установке с громоотводом во время грозы, и светящийся шар величиной с кулак ударил его в голову.

Когда шаровые молнии особенно активны в центре России, как они появляются и как уберечь от них себя и свой дом — в материале 360.ru.