Человеческий фактор назвали причиной масштабной аварии на сетях в Приморье

Цивилев: авария на сетях в Приморье была связана с человеческим фактором

Энергетическая авария в Приморье, произошедшая в августе, связана с человеческим фактором, но специальная комиссия установит точные причины отключения света в регионе. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, его слова привело РИА «Новости» .

«Я уже понимаю, почему это произошло — человеческий фактор. Однако мы проводим серьезный анализ, работает целая комиссия», — сказал он.

Также в ходе выступления на полях Восточного экономического форума Цивилев заявил, что случай ограничения подачи электроэнергии в Приморье «публично» разберут на всей территории России.

По его словам, федеральные органы также проанализируют причины произошедшего.

В августе в Приморье произошло массовое отключение света во всех крупных городах региона в близлежащих селах. Власти назвали причиной ЧП замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.