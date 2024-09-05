Человеческий фактор назвали причиной масштабной аварии на сетях в Приморье

Цивилев: авария на сетях в Приморье была связана с человеческим фактором

Фото: pxhere.com

Энергетическая авария в Приморье, произошедшая в августе, связана с человеческим фактором, но специальная комиссия установит точные причины отключения света в регионе. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, его слова привело РИА «Новости».

«Я уже понимаю, почему это произошло — человеческий фактор. Однако мы проводим серьезный анализ, работает целая комиссия», — сказал он.

Также в ходе выступления на полях Восточного экономического форума Цивилев заявил, что случай ограничения подачи электроэнергии в Приморье «публично» разберут на всей территории России.

По его словам, федеральные органы также проанализируют причины произошедшего.

В августе в Приморье произошло массовое отключение света во всех крупных городах региона в близлежащих селах. Власти назвали причиной ЧП замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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