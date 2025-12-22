Челябинский психолог Мария Малишевская поделилась рекомендациями для тех, кто планирует встретить Новый год в одиночестве. Она считает, что в этом нет ничего страшного и предлагает несколько способов сделать вечер комфортным. Об этом написало Ura.ru .

По мнению психолога областной психоневрологической больницы № 1 города Челябинска Марии Малишевской, одиночество в Новый год может быть не поводом для грусти, а возможностью насладиться тишиной и свободой.

«В такой момент важно не замкнуться, а постараться создать себе праздник. Позвоните друзьям, украсьте комнату, приготовьте особое блюдо — порой маленькие ритуалы способны перевернуть настроение», — говорит она.

Специалист отметила, что одиночество может быть болезненным, если оно вынужденное. В этом случае человек может чувствовать себя изолированным и тосковать, сравнивая себя с другими. Однако внутреннее состояние остается решающим: можно чувствовать себя потерянным среди гостей или, наоборот, обрести покой дома, если прислушаться к себе и понять, чего хочется именно вам.