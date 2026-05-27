Челябинск накрыла пылевая буря с ливнем

В Челябинске прошла пылевая буря и ливень. Кадры с места событий появились в распоряжении 360.ru.

Город накрыли огромные тучи, подул штормовой ветер, местами прошел сильный ливень.

На видео заметно, что часть города скрылась от глаз в пылевом облаке.

«Вышел на улицу, а там ничего не видно и все в пыли», — сообщил местный житель 360.ru.

Портал 74.ru опубликовал сообщения жителей о вырванных с корнем деревьях, поврежденных кровлях и упавших рекламных конструкциях. По заявлению администрации города, пострадавших людей после шторма нет.

Ранее синоптик опроверг слухи об урагане, который якобы должен был накрыть Москву 26 и 27 мая. Однако он уточнил, что ураганы — локальное явление и их невозможно прогнозировать заранее.