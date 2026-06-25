В 2026 году траты на платье и костюм для школьного выпускного изменились по сравнению с прошлым годом. Об этом KP.RU рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным экспертов, выпускные наряды для девушек в среднем стоят 8904 рубля, что на 5% дороже, чем в прошлом году. Юноши могут одеться чуть дешевле: костюм обойдется в 6721 рубль (на 2% меньше, чем в прошлом году), а белая рубашка — в 913 рублей (на 5% больше).

Выпускники все чаще отказываются от дорогой праздничной одежды и обуви в пользу комфортной. Спрос на новые ботинки и туфли под школьные выпускные снижается, а костюм стал рекордсменом по падению числа покупок — минус 8% к прошлому году. Девушки более консервативны — спрос на готовые платья снизился всего на 2%.