Чат-бот для учителей и реестр майнеров. Какие законы вступят в силу в ноябре

Володин: несколько новых законов вступят в силу в России в ноябре

В России в ноябре вступят в силу несколько новых законов. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

С 1 числа последнего осеннего месяца владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут размещать рекламу.

Российские банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства через систему быстрых платежей. Согласно еще одному закону, учителя получат доступ к чат-боту «Помощник Рособрнадзора».

С 5 ноября беременные и родители, которых приговорили к ограничению свободы, смогут отсрочить наказание. Участники СВО получат возможность оформить справку о своем статусе на сайте «Госуслуги» и в МФЦ.

Кроме того, некоторые товары нельзя будет купить без маркировки «Честный знак», для майнеров создадут специальный реестр, а Минэнерго расширит перечень индикаторов риска в рамках энергонадзора.

Накануне в России приняли закон, согласно которому организаторов нелегальной миграции будут лишать имущества, денег и ценностей.