Частные свахи подняли цены за знакомства в России

Shot: в России брачные агентства и свахи к весне подняли ценник на 20%

В России брачные агентства и частные свахи подняли цены к весне на 15–20%. Такие услуги стали востребованы среди молодых россиян, сообщил Telegram-канал Shot.

Руководители брачных агентств рассказали, что россияне все меньше доверяют приложениям для знакомств. Поэтому стали обращаться к свахам. На фоне всплеска такого резкого спроса ценник на услуги стал также расти.

Работа с клиентом начинается с консультации, потом ему организовывают фотосессию и инструктаж перед свиданием. Полный ВИП-пакет за услуги сейчас обойдется примерно в 220 тысяч рублей.

Молодой девушке брачные агентства готовы помочь найти пару за пять тысяч рублей, а вот дамы за 50 платят уже несколько сотен тысяч. Некоторые свахи берут с клиентов от пяти до 20 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил запретить компаниям по поиску спутника жизни не брать деньги с россиянок за поиск мужей.