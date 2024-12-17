Депутат Милонов предложил запретить брать деньги с россиянок за поиск мужей

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что услуги компаний по поиску спутника жизни для женщин в России должны быть бесплатными. Об этом написала «Газета.Ru» .

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит», — сказал депутат.

Милонов предложил такое решение в ответ на набирающую популярность схему выманивания денег у пользовательниц сайтов знакомств. Все начинается с письма от мужчины, который после недолгого общения передает контакт собеседницы менеджеру. Тот, в свою очередь, приглашает женщину «на кофе» в брачное агентство.

В агентстве девушке дают понять, что указанный кавалер ей не подходит, и предлагают заключить договор на услуги по поиску «идеального жениха» за большую сумму. Также предлагаются дорогостоящие дополнительные услуги: советы психолога, услуги визажиста и так далее.