Часть рейсов авиаперевозчиков могут перевести из Москвы

Как минимум две иностранные авиакомпании начали переговоры о переводе части рейсов из московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

Источник в отрасли отметил, что обсуждение инициировали сами зарубежные перевозчики. По предварительной информации, среди них есть Turkish Airlines, вторая компания на данный момент неизвестна.

Источник газеты добавил, что зарубежным авиакомпаниям приходится пересматривать регулярные рейсы на территорию России из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства этой весной в столице в связи с угрозой атак дронов.

Еще одна причина — большое число пассажиров, которые из Москвы вылетают по международным направлениям, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

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