Бывший санаторий богатейшего бизнесмена Украины перешел в собственность России

Санаторий «Ай-Даниль» в Ялте, который принадлежал богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову, перешел в собственность государства и теперь находится на балансе Росимущества. Об этом со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости сообщил РБК .

Одним из крупнейших санаториев Крыма — комплексом «Ай-Даниль» — ранее владела компания ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) „Ай-Даниль“». В ноябре прошлого года недвижимость перешла третьим лицам, данные о которых в выписке ЕГРН не уточняются.

В декабре 2024 года права физических лиц на объект прекратились и его передали под управление федеральному казенному предприятию «Ясень». Эта структура занимается реализацией высвобождаемого движимого военного имущества и предоставляет услуги по его реализации государственным и коммерческим организациям. Компания подала заявление на регистрацию товарного знака «Ай-Даниль» в конце январе этого года.

Одним из собственников санатория был Ринат Ахметов. Бизнесмен возглавляет список самых богатых граждан Украины по версии журнала Forbes. Состояние 58-летнего предпринимателя оценивается в 6,7 миллиарда долларов.

Прошлой осенью в России арестовали имущество другого украинского миллиардера. В собственность Республики Крым перешло более 130 объектов, принадлежащих ООО «РусЛайн Ко», которое имело связь со структурами бизнесмена Александра Гереги.