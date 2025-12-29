Бывший министр сельского хозяйства Свердловской области умер в возрасте 38 лет

Бывший министр потребительского рынка и агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев скончался на 39-м году жизни. Об этом сообщил портал Е1.RU .

Информацию о смерти Бахтерева подтвердила его жена Елена.

«Скоропостижно скончался 28 декабря. Больше ничего сказать не могу», — отметила она.

Причина смерти Бахтерева не раскрывается. В 2020 году он занял пост министра, после выборов в 2022-м региональный кабмин распустили, и Бахтерев временно исполнял свои обязанности до января 2023 года. Затем он по собственному желанию подал заявление об увольнении.

В правительстве Свердловской области Бахтерев был одним из самых молодых специалистов. О дате прощания с бывшим министром пока неизвестно.

