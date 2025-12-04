Умер бывший глава Центробанка Сергей Дубинин

Экономист и государственный деятель Сергей Дубинин умер в 74 года, не дожив до юбилея всего шесть дней. Об его уходе из жизни сообщила пресс-служба Центробанка России, где он занимал пост председателя с 1995 по 1998 годы.

Бывшие коллеги отметили, что у руля регулятора Дубинин находился в самый сложный для экономики и финансового сектора России период.

«Сергей Константинович внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода и оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны», — заявили в пресс-службе.

Руководство Банка России выразило слова соболезнования родным и близким Дубинина.

Выпускник экономического факультета МГУ, в правительство Сергей Дубинин пришел в 1991 году на пост экономического эксперта в аппарат президента СССР. После распада страны занимал посты заместителя и исполняющего обязанности министра финансов.

На посту председателя Центробанка провел знаменитую деноминацию 1998 года, после которой с тысячных купюр убрали три нуля, а в оборот вернулись монеты достоинством в одну, пять, 10 и 50 копеек.