Бывших мигрантов-уклонистов обнаружили в Подмосковье

РИА «Новости»: в ходе рейда в Подмосковье нашли 10 бывших мигрантов-уклонистов

Фото: РИА «Новости»

В рамках рейдов в Чехове и Серпухове обнаружили 10 получивших российские паспорта мигрантов, не вставших на воинский учет. Их отправили в военные комиссариаты, рассказали РИА «Новости» в военном следственном отделе СК России.

Рейды прошли в течение нескольких дней. Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с сотрудниками ГИБДД в общественных местах проверяли документы у граждан, в том числе возле железнодорожной станции и крупного торгового центра.

«Всего выявили 10 лиц указанной категории. Им разъяснили положения действующего законодательства России с последующим направлением в военкоматы по месту регистрации для постановки на воинский учет», — сообщили старший следователь-криминалист Артем Ковалев.

Ранее полицейские в Котельниках проверили мигрантов в 49 квартирах. По итогам мероприятия 18 иностранцев доставили в дежурную часть, где установили, что двое из них после получения статуса гражданина РФ встали на воинский учет в военном комиссариате.

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