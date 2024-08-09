Сотрудники полиции в Котельниках проверили мигрантов в 49 квартирах

Администрация городского округа Котельники
Фото: Администрация городского округа Котельники

Сотрудники полиции Котельниковского отдела провели работу по выявлению квартир, где проживают иностранные граждане. Они проверяли документы, а также случаи фиктивной постановки на учет.

Сотрудники полиции проверяли квартиры в микрорайоне Южный, включая паркинг. Было осмотрено 49 объектов. В итоге проведенного мероприятия в дежурную часть доставили 18 иностранцев. Сотрудники полиции установили, что двое из них получили статус гражданина России и встали на воинский учет в Люберецком военкомате.

Такие рейды проводят совместно с силами Главного Управления МВД России по Московской области, сотрудниками отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, а также с представителями общественности. Мероприятия направлены на поддержание правопорядка и выявление нарушений в сфере аренды жилья.

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