Бывшие вагнеровцы обматерили Невзорова за слова о черепах бегемотов от Пригожина

Бывшие военные ЧВК «Вагнер» в нецензурной форме назвали журналиста Александра Невзорова* мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации** за слова о том, что Евгений Пригожин привозил ему из Африки черепа бегемотов. О ситуации высказался экс-боец военной кампании с позывным Гранит в беседе с изданием Daily Storm .

По его словам, это дискредитация ЧВК «Вагнер» со стороны Невзорова*. Никаких черепов Пригожин не привозил.

«Я поговорил с начальниками службы безопасности, отдела кадров — они говорят: „Да не было такой ***! Че [Невзоров*] ***(врет)? Он ***!“» — сказал Гранит.

Военный отметил, что в Африке бойцы занимались более важными делами, а «не привозом черепов для каких-то странных людей». Невзоров* был не тем человеком, ради которого бы привозили раскопки бегемота.

«Это цирк! У нас не было времени заниматься всякого рода [фигней]», — сказал он.

Аналогичное мнение у ветерана ЧВК «Вагнер» Марата Габидуллина. По его словам, Невзоров* соврал о дружбе с Пригожиным.

«Пригожину, конечно, было свойственно некоторое панибратство по отношению к некоторым представителям массмедиа и снисходительное покровительство. Но [зачем] ему Невзоров* сдался?» — спросил он.

Габидуллин отметил, что не помнит привоза черепов бегемотов.

Ранее Невзоров* и его супруга стали фигурантами дела о финансировании экстремистской деятельности. Пара оставляла на своих страницах в соцсетях ссылки для сбора денег. Средства могли использовать для поддержки экстремистского объединения.

* Признан в России иностранным агентом.

** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено