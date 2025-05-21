На семью Невзоровых возбудили уголовное дело

Журналист Александр Невзоров* и его супруга Лидия** стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ведомстве уточнили, что супруги Невзоровы** оставляли на своих страницах в мессенджере ссылки для сбора денежных средств.

Эти деньги могли использоваться как для личных нужд, так и для поддержки деятельности «экстремистского объединения», то есть их самих. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Петербурга.

В июле 2024 года суд вынес решение признать Невзорова* и его жену** экстремистским объединением. Им запретили вести деятельность на территории России.

Ранее журналист* заочно получил восемь лет колонии за распространение фейков о российской армии.

*Признан в России иностранным агентом.

**Признана экстремистским объединением.