Бывшие украинские военные начали применять дроны против ВСУ

Бывшие украинские военные, перешедшие на сторону России, начали использовать против ВСУ захваченные украинские беспилотники «Баба-Яга». Об этом РИА «Новости» рассказал бывший боец ВСУ с позывным Скай, который сейчас служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

Он сообщил, что один из таких дронов достался им как трофей. По его словам, раньше аппарат использовала украинская армия и был формата FPV, но теперь его доработали и усовершенствовали.

Скай пояснил, что дрон может нести до семи килограммов полезной нагрузки — это может быть любой вид боеприпасов. Кроме того, его применяют для поддержки пехоты: он доставляет боеприпасы, воду, еду и другие необходимые вещи во время наступления.

Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на территории домовладения. Осколками посечены навес, забор и два автомобиля.