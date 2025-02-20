«Быстро найдется покупатель». В Москве выставили на продажу помещение клуба «Пропаганда»

Продавец помещения легендарного столичного клуба «Пропаганда» быстро найдет покупателя, так как объект уже имеет положительную репутацию. Об этом 360.ru заявила риелтор Наталья Перескокова.

Помещение одного из старейших клубов Москвы выставили на продажу по цене 300 миллионов рублей. Эксперт по недвижимости объяснила, что проблемы при продаже могут возникнуть только по двум причинам: если у продавца будет что-то не в порядке с документами или если окажется, что есть неполадки с коммуникациями.

«Обязательно нужна техническая экспертиза объекта. Возможно, там есть какие-то скрытые дефекты», — уточнила она.

Перескокова предположила, что стоимость недвижимости снизится с 880 тысяч за квадратный метр до 700 тысяч.

«Но в целом объект знаменитый, с положительной репутацией, по сути нет никакого токсичного шлейфа, чтобы могло сыграть на понижение цены, поэтому мы думаем, что объект будет продан достаточно быстро», — подчеркнула она.

Риелтор также посчитала хорошей идеей открыть в этом помещении ресторан, потому что объект уже имеет репутацию и известность среди жителей и гостей столицы.

«Наверное, открыть там какой-то ресторан было бы правильно, и не пришлось бы долго раскручивать это место, потому что оно уже раскручено, уже его знают», — объяснила она.

Чтобы выяснить подробности, 360.ru связался с менеджером компании, которая занимается продажей помещения, но он отказался давать комментарии.

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