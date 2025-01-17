«Было смешно, потом стало грустно». Школы Екатеринбурга получили книги по астрологии

Е1: в школы и детсады Екатеринбурга завезли книги по астрологии

Книги по астрологии массово завезли в школы и детские сады Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на сотрудницу одного из учебных заведений города сообщило издание Е1 .

Собеседница журналистов заявила, что литературу передали из районного управления образования с рекомендацией для педагогов.

«Вероятно, напечатали на бюджетные деньги. Сначала было смешно, а потом стало грустно», — заявила сотрудница школы.

Редакция выяснила, что автором книг выступила магистр астрологии Нина Вохринцева. В выходных данных указано, что пособие предназначено для родителей, учителей начальных классов и воспитателей детских садов.

В департаменте образования на запрос журналистов ответили, что книги передал благотворительный фонд «Росиночка» в рамках новогодней акции. В ведомстве подчеркнули, что в образовательном процессе эта литература не используется.

В конце ноября прошлого года профсоюз подарил учителям из Нижнего Тагила сертификаты на пять тысяч рублей для покупки надгробий. Авторы инициативы заявили, что подарок полезный, если у педагогов кто-то скончался.