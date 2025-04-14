Врач Ярцева: компьютерные игры ночью опасны для детей

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в интервью RT рассказала о последствиях зависимости детей от компьютерных игр, особенно в ночное время.
Она подчеркнула негативное влияние отсутствия нормального сна на нервную и сердечно-сосудистую системы ребенка, что приводит к снижению работоспособности в школе.
Из-за долгого нахождения в одной позе во время игр нарушается осанка, возникают головные боли и даже полуобморочные состояния. Чтобы справиться с усталостью, дети могут начать употреблять энергетики, что негативно влияет на сердце и перегружает нервную систему.
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