Врач Ярцева: компьютерные игры ночью опасны для детей

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в интервью RT рассказала о последствиях зависимости детей от компьютерных игр, особенно в ночное время.

Она подчеркнула негативное влияние отсутствия нормального сна на нервную и сердечно-сосудистую системы ребенка, что приводит к снижению работоспособности в школе.

Из-за долгого нахождения в одной позе во время игр нарушается осанка, возникают головные боли и даже полуобморочные состояния. Чтобы справиться с усталостью, дети могут начать употреблять энергетики, что негативно влияет на сердце и перегружает нервную систему.